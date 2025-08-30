Dpto. Colón: Recuperan diversos elementos que habían sido sustraídos. Un detenido

Según supo Génesis24, pasadas las 18:00 horas de la tarde de este viernes, personal policial de Comisaría San José dependiente de Jefatura Departamental Colón, recibió una denuncia a una ciudadana de 35 años de edad, domiciliada en Barrio El Brillante, quien manifestara que alrededor de las 16:50 horas, al concurrir a la Parroquia ubicada en inmediaciones de Calle Alejo Peyret al 1050 de dicha ciudad, habría dejado momentáneamente su valija color violeta junto a otras, con motivo de un viaje por retiro espiritual, y al salir se habría percatado de la faltante de su equipaje.

Ante ello, los efectivos inmediatamente iniciaron tareas investigativas, logrando a través del análisis de cámaras de seguridad, identificar al autor del ilícito un masculino de 35 años, residente de dicha localidad, seguido a lo cual se hicieron presentes en su domicilio, a quien luego de entrevistar confirmó que tenía la maleta y todo su contenido en su poder.

Anoticiada de los pormenores la Unidad Fiscal de turno, ordenó el formal secuestro de los efectos, para luego ser restituidos a la damnificada, como así también la correcta identificación del sujeto, para quedar supeditado a la causa.

RECUPERAN BICICLETA SUSTRAÍDA EN COLÓN

Por otro lado, Génesis24 pudo confirmar que en razón del hurto de una Bicicleta marca Topmega, color negra con detalles en amarillo, rodado 29, ocurrido en la noche de la víspera, en inmediaciones de Calle Chacabuco al 350, de Colón, personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón, realizó tareas investigativas, logrando mediante el análisis de cámaras de seguridad, individualizar al autor del ilícito, un masculino de 51 años, afincado en las proximidades de Avenida Perón al 450 de esta localidad.

Ante la urgencia del caso, y la posibilidad de que el rodado sustraído fuera ocultado o desechado, personal policial se apersona al domicilio mencionado, donde se entrevista al propietario de un Complejo de Departamentos, quien interiorizado autoriza el ingreso de los efectivos al sector común del pasillo, donde se localiza la Bicicleta interesada.

Seguidamente, y bajo las directrices de la Unidad Fiscal de turno, se procede al formal y preventivo secuestro del rodado, para luego ser entregado a la damnificada, continuándose con las actuaciones pertinentes de rigor.

