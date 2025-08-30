El lino entrerriano se expande sobre apenas 7.000 hectáreas, pero se deja ver en buen estado

Una menor proporción del área se ubica en emergencia, la cual presenta una condición general regular, debido a inconvenientes en la implantación y al menor potencial de rendimiento asociado a la fecha de siembra.
A nivel provincial, la condición del cultivo es la siguiente:
- Muy buena: 16%
- Bueno: 74%
- Regular: 10%
Estos valores marcan una mejora respecto a lo reportado la quincena anterior, con un incremento de las hectáreas calificadas con condición buena a muy buena del 12%.
A pesar de las abundantes precipitaciones registradas, el cultivo ha mostrado una buena respuesta a las fertilizaciones realizadas. El estado sanitario es bueno, sin reportes de afecciones significativas por plagas o enfermedades hasta el momento.
La Red de Colaboradores del SIBER reportaron que se han efectuado aplicaciones de fertilizantes y tratamientos con herbicidas para el control de malezas principalmente latifoliadas.