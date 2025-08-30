Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO LUNES 1º DE SEPTIEMBRE DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 1º de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

Maestro de Ciclo jornada simple

Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de SOTOMAYOR Yamina Licencia Artículo 16º N hasta el 5/9/25. 6º grado Turno mañana, de 07 hs a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 109 «J. J. Millán». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de MANCHULA María Gabriela Licencia Artículo 12º A hasta el 25/9/25. 4º grado. Turno tarde, de 13 hs. a 18 hs. 1º LLAMADO

MaestrA de NIVEL INICIAL

Maestra de Sección Nivel Inicial Escuela N° 6 «Manuel Belgrano». Zona favorable. En reemplazo de HARTMANN Patricia. Licencia Artículo 12 B hasta el 21/09/2025. Sala de 4 y 5 años. Turno mañana. 1º LLAMADO

vice dirección UENI

Vice dirección de UENI N°12 «Evita». 1ª categoría. En reemplazo de MEONIZ Claudia. Licencia Artículo 16U abierta. Turno rotativo. 1º LLAMADO

Maestro de Ciclo jornada COMPLETA

Maestro de ciclo Escuela N° 87 «San Luis». Jornada Completa. 3ª categoría. Zona favorable. Villa Mantero. En reemplazo de RATTO, Verónica Gisela Licencia Artículo 16 Q hasta el 28/08/26- 2º grado, de 8 hs a 15:30 hs. 1º LLAMADO

MAU

MAU Escuela N°48 «Recuerdo de Provincia». 3ª categoría. En reemplazo de Garay Rosana. Licencia Artículo 16 U hasta 10/9/25. Turno mañana 11:30 a 15:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de Ciclo jornada simple

Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 7º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de TRONCOSO Elina Daniela. Cambio de Funciones hasta el 28/02/2025. 2º grado. Turno tarde, de 12:10 hs a 17:10 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 102 “Paula A. de Sarmiento”. 4ª categoría. En reemplazo de CLOTET, Casandra Licencia Artículo 12 A hasta 17/9/25. 3º y 4º grado. Turno mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 116 Cabo Carlos Misael Pereyra. 3ª categoría. Zona urbana NINA. En reemplazo de PIZZOTTI Mirta Vanesa. Licencia Artículo 12 B hasta 26/09/2025. 5º grado. Turno mañana de 8 a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. NINA 3ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de Alfonso Miriam. Licencia Artículo 12 B hasta 25/09/2025. 4º grado. Turno mañana, 8:00 a 12:00 hs. 2º LLAMADO

Maestro de Ciclo EDUCACION JOVENES Y ADULTOS

Maestro de grado de Jóvenes y Adultos Centro Educativo N° 40. En reemplazo de Da Dalt Lucia. Licencia Artículo 12 B hasta 24/09/25. Turno vespertino, en horario de 18:30 a 22:30 hs, funciona en Escuela N° 4 Benigno Teijeiro Martínez, Araos 383. 1º LLAMADO

MAESTRO EDUCACIÓN AGROPECUARIA

Escuela N° 13 «Diego Fernández Espiro». 3ª categoría. Zona favorable. Vacante por Jubilación de DALLAZUANA, Abel Fabián. Resolución N° 003998/25. Turno mañana y comparte con Escuela N° 94 «Jujuy». Turno tarde. 1º LLAMADO

MAESTRA ITINERANTE NIVEL INICIAL

Maestra Itinerante Escuela N° 85 «V. Montes». En reemplazo de REY Miriam. Licencia Artículo 12 A hasta el 16/09/2025. Sala de 3, 4 y 5 años. Turno mañana. 1º LLAMADO

Modalidad Especial .

Técnico Auxiliar Psicopedagogo. Equipo Orientación Educativa, radio modalidad Jóvenes y Adultos/Secundaria. Cargo vacante por jubilación Pujol Rosana Resolución 003893/25. Turno rotativo. Toma diferida al 01/09/25. 2º LLAMADO

MAESTRO DE CICLO

Maestro de ciclo Escuela N° 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. NINA 3ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de MORILLO Olga Itatí Licencia Artículo 16 U hasta 12/09/2025. 5º grado. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 2º LLAMADO

Además, se desconvoca cargo, por error en la publicación:

Maestro de ciclo Escuela Nº 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. NINA 3ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de ALFONSO Miriam. Licencia Artículo 12 B hasta 25/09/2025. 4º grado. Turno mañana, 8:00 a 12:00 hs. 2º LLAMADO

Presentación de Proyectos Escuela Primaria N° 116

La Dirección de la Escuela Primaria N° 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra” de la ciudad de Concepción del Uruguay, llama a concurso por Presentación de Proyectos en el siguiente espacio curricular según las reglamentaciones vigente Resolución N° 300/12 y 355/12 del C.G.E. Implementación de Escuelas NINA y Orientaciones para la organización Pedagógica e Institucional de escuelas primarias de Doble Jornada 5010/18, Lineamientos, aportes y orientaciones para las escuelas que amplían el tiempo escolar.

Resoluciones N°174/09CFE, 311/16. Resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) N° 471/2024 PLAN NACIONAL y PLANES JURISDICCIONALES DE ALFABETIZACIÓN en la que se basa el PLAN PROVINCIAL DE ALFABETIZACIÓN de la provincia de Entre Ríos, 380/22 CGE. 4995/23 Ampliación de la resolución 380/22 CGE. 920/19 Trayectorias Educativas de los estudiantes que transitan la escolaridad primaria. 475/11 Diseño Curricular de la provincia de Entre Ríos. Resolución 1000/13. Resolución4240/24. CalendarioEscolar2025.

Todas encuadradas en el Proyecto de Mejora e Inclusión de la Educación Primaria “Escuelas Nina”

16 HS. Taller Acompañamiento al Estudio en Matemática y Ciencias Naturales 1er Ciclo.

HORARIO

Turno tarde. Horario lunes de 14 a 15:30

Martes de 14 a 15:30

Miércoles de 12:30 a 15:30

Jueves de 12:30 a 15:30

Viernes de 12:30 a 15:30

Los interesados podrán solicitar y retirar las bases para realizar los proyectos los días lunes 01 y martes 02 de agosto de 2025 en la Dirección de la Escuela, sita en Alfonsina Storni y Ernesto Bourband T en el horario de 8 a 15 hs-

Comparte esto: Twitter

Facebook

