Caseros: Se continúa embelleciendo los espacios públicos

Personal municipal del área de Espacios Verdes continúa desarrollando tareas de mantenimiento en la jardinería de distintos espacios públicos de la localidad.

A lo largo de estos días se realizaron plantaciones de dimorphotecas, rayitos de sol, gazanias y kalanchoes en la Piedra Fundacional, el Museo de la Estación, el templete de San Cayetano, entre otras zonas del pueblo.

Con estas acciones nuestros espacios públicos se vuelven más lindos y acogedores para la comunidad.

