Autovía Artigas: Camión perdió su carga sobre la banquina

En la noche de este viernes, antes de medianoche, se produjo un siniestro en el Km 312 de la Autovía 14. En dicho lugar un camión habría perdido su carga.

Según el relato del conductor cuando iba saliendo con la carga de postes de luz desde Colonia Alemana hacia Santa Fe, se cortan las estacas de contención, perdiendo el control de la carga, la misma termina cayendo sobre un costado de la ruta, quedando el acoplado del camión sobre la cinta asfáltica del lado derecho.

Se dio intervención a personal del Puesto Caminero Cerrito a fin de que efectúe tareas de prevención hasta la normalización y retiro del vehículo.

