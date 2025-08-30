Joven motociclista sufrió una amputación parcial tras grave accidente en ruta entrerriana

Un grave accidente tuvo lugar este sábado por la mañana sobre Ruta 44, en el acceso a Federación, lugar donde se produjo una colisión entre un camión Fiat Iveco con acoplado, que transportaba madera de pino desde Chajarí para un aserradero del parque industrial de esa ciudad, y un joven motociclista.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 58 años de edad, oriundo de Chajarí, cuyo vehículo transitaba de oeste a este. Por lo observado en el lugar y el trabajo realizado por el personal de accidentología vial, el vehículo habría sido colisionado de frente por una motocicleta marca Honda CG Titan, la que era conducida por un joven de 26 años, con probable domicilio en la ciudad de Concordia.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda, lesiones consideradas gravísimas, por las cuales fue trasladado en forma urgente hacia el Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia.

Por el momento se dispuso extracción de sangre a los conductores, el secuestro de ambos rodados e intervención de la División Policía Científica. Ahora