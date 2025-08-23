Inspecciones laborales revelaron graves irregularidades en el sector rural

La Delegación 442 de Nogoyá de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE realizó una serie de inspecciones laborales en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, en conjunto con agentes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Los operativos revelaron una preocupante cantidad de irregularidades en el ámbito rural, que afectan directamente la calidad de vida y los derechos de los trabajadores.

Según se informó a AHORA, entre las principales infracciones detectadas se encuentran la falta de registración laboral, deficiencias en salubridad e higiene, ausencia de entrega de indumentaria adecuada, incumplimiento en el pago de horas extras y categorizaciones incorrectas que no reflejan las tareas reales desempeñadas por los empleados. Estas prácticas configuran un escenario de precarización que vulnera derechos fundamentales y exige respuestas urgentes.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), se reiteró el compromiso con la defensa de condiciones laborales dignas. “No vamos a tolerar que se sigan vulnerando los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Las inspecciones son una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de la ley y la dignidad en el trabajo rural”, expresaron desde la delegación. Ahora