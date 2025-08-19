Concepción del Uruguay: Incidentes frente a un domicilio por reclamo de documentación terminó con una mujer lesionada

Según pudo saber Génesis24, en horas de la tarde, personal policial debió intervenir en un domicilio ubicado en calle Dra. Ratto de esta ciudad, donde un grupo de alrededor de 30 personas se manifestaba frente a la vivienda.

Según manifestaron los presentes, se trataría de un conflicto relacionado a una cooperativa en formación, por lo cual reclamaban la devolución de documentación previamente entregada.

Durante el incidente, una mujer resultó con una lesión leve en su rostro tras recibir el impacto de un objeto arrojado.

Al lugar concurrió personal de Comisaría Segunda, Cuarta y Comisaría de Minoridad, quienes lograron que la situación se encauce de manera pacífica, invitando tanto a la damnificada como a los manifestantes a radicar las correspondientes denuncias en sede policial.

El hecho quedó informado a la fiscalía en turno, dándose inicio a las actuaciones correspondientes.

