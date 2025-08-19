Concepción del Uruguay: Acusados de robo y venta de estupefacientes fueron condenados

En juicio días atrás se juzgó a tres personas involucradas en una causa por robo a una vivienda, al tiempo que una de esta fue paralelamente juzgada por narcomenudeo, cuyas sentencias fueron leídas este lunes.

El debate se desarrolló con la presidencia del vocal de Cámara, doctor Mariano Martínez, siendo los imputados Elizabeth Griselda Fioranelli (37) y su hermana Silvina Alejandra Acevedo (44) (representados por el doctor José Ostolaza) y Elvio Fabian Martínez (44), defendido por el doctor Sebastián Arrechea (defensor oficial), siendo querellante el doctor Octavio Gonnet y fiscal de las causas el doctor Sebastián Blanc.

Cabe destacar que hubo un cuarto imputado acusado por encubrimiento, el cual fue finalmente absuelto de culpa y cargo.

La acusación:

Las tres personas mencionadas estaban acusados de un hecho ocurrido el 29 de agosto de 2021, robaron una caja fuerte con dinero en dólares y pesos, propiedad de HHV, la que fue sacada del domicilio de la víctima del Edificio Orion, de calle Laprida N° 595 de Colón, aprovechando que su morador no se encontraba, utilizando un juego de llaves que Silvina Acevedo les proporcionó el día anterior, las que fueran por la hermana Elizabeth Fioranelli, ya que había tenido una relación tiempo atrás con el damnificado, hecho que fuera caratulado “ROBO AGRAVADO POR UTILIZACIÓN DE LLAVE VERDADERA RETENIDA”.

Por otra parte, a Martínez se le sumó la comercialización de estupefacientes en dosis fragmentadas para el consumo (cocaína) actividad que realizó en el inmueble de calle 17 de Agosto entre Pte. Illia y Supremo Entrerriano de Barrio El Brillante, San José.

Tras el juicio, donde las partes presentaron sus testigos y pruebas, al presidente del Tribunal dispuso dar lectura de las sentencias, condenando a Elvio Fabian Martínez a la pena de 8 años de prisión por el robo calificado, en concurso real con narcomenudeo; a Elizabeth Griselda Fioranelli, le aplicó una pena de 4 años efectiva tras unificarla con una condena anterior en suspenso; en tanto que a Silvina Alejandra Acevedo, le aplicó la pena de tres años de prisión en suspenso, por lo que ahora resta que se den a conocer los fundamentos.

