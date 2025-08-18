Graves incidentes entre vecinos en zona del ex Fapu: hay tres detenidos y más lesionados

Tal cual informáramos a primera hora en Génesis24, un confuso incidente de zona del ex Fapu había dejado un lesionado y tres personas demoradas.

Con el correr de las horas, este medio pudo saber que personal policial que intervino en dicho altercado entre vecinos en el Bº Ex Fapu, que resultó finalmente en la detención de tres personas y dos lesionados.

El hecho se produjo en la tarde de hoy, alrededor de las 17:00 hs, y requirió la presencia de las fuerzas de seguridad para controlar la situación.

El incidente se inició tras una llamada telefónica a la Sala de Comando Radioeléctrico, que alertaban sobre un enfrentamiento entre dos grupos de personas. Al llegar al lugar, el personal policial constató que se estaban arrojando piedras con gomeras.

Como resultado del conflicto, un joven de 18 años resultó herido y debió ser trasladado bajo custodia al hospital local para recibir atención médica. Se pudo constatar que el joven presentaba una herida en la mano izquierda provocada por un proyectil de arma de fuego, cabe mencionar que no requirió intervención quirúrgica, siendo lesiones de carácter leves. Asimismo, otro hombre de 32 años sufrió un roce de herida en un brazo.

Los heridos, junto a otros dos hombres de 32 y 25 años, fueron aprehendidos en el lugar. Todos quedaron a disposición de la justicia, a la espera de los resultados de las pericias pertinentes.

La policía logró el secuestro de dos gomeras y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos. Las autoridades judiciales han ordenado que los demorados sean sometidos a un examen de dermotest.

