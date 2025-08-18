Elecciones: El Partido Socialista dio origen a «Entrerrianos Unidos»

El Partido Socialista ha puesto a disposición su tradición democrática para dar origen a “Entrerrianos Unidos”, una nueva fuerza plural y diversa que participará en las elecciones legislativas nacionales del próximo mes de octubre.

Esta decisión surge de la convicción de que Entre Ríos, con su historia y su presente, tiene la responsabilidad de dar un paso hacia adelante en medio de la profunda crisis política, social y moral que estamos atravesando.

La Argentina vive hoy un tiempo de desencanto. Un gobierno nacional que ha hecho de la crueldad un método, que gobierna desde el resentimiento y ha decidido descargar el peso del ajuste sobre los jubilados, los trabajadores, los estudiantes, las personas con discapacidad y los más pobres. Frente a esta política sin alma y un peronismo sin respuestas que sigue preso del pasado y sus lógicas de poder, “Entrerrianos Unidos” nació de un principio sencillo y profundo: la honestidad como valor innegociable.

En tiempos en que la política está degradada y desprestigiada, decidimos abrir las puertas a hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas —peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, humanistas, demócratas cristianos— pero con una condición común: la transparencia, la integridad y la claridad de poner los intereses de los entrerrianos por encima de todo.

Nuestros candidatos

El espacio “Entrerrianos Unidos” presenta como candidatos a hombres y mujeres que representan la diversidad y la riqueza política de nuestra provincia:

GUSTAVO GUZMÁN, SOFIA GAN y SANTIAGO HADDAD para diputados nacionales y HÉCTOR MAYA y FERNANDA SANZBERRO para senadores nacionales.

La unidad de los entrerrianos es el único camino y el futuro no está en la confrontación eterna ni en la resignación, sino en un proyecto común que recupere el trabajo, la producción y la dignidad. Por eso, hoy afirmamos con fuerza que el nuevo espacio para construir el futuro de nuestra provincia y de la Argentina se llama “Entrerrianos Unidos” en el marco de provincias unidas.

En este día en que recordamos la muerte del General José de San Martín, evocamos su ejemplo: él nos enseñó que sin unidad no hay victoria posible y que solo con unidad los pueblos crecen.

