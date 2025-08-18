La Municipalidad de Caseros rindió homenaje al Gral. San Martín

Con motivo de haberse conmemorado el 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, la Municipalidad de Caseros rindió un homenaje al padre de la patria este domingo 17 de agosto.

En horas de la mañana, en el Busto de San Martín, ubicado en la Plazoleta de calle 10 entre 17 y 19, autoridades municipales depositaron una ofrenda floral viva.

Más tarde se realizó el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza “Capitán Gral. Justo José de Urquiza”. Este momento contó con palabras alusivas a cargo del poeta local, Daniel Rochás.

