Quini 6: 52 apostadores ganaron más de $5.096.000 y siguen los pozos millonarios

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $4.500.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.500 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 43-07-06-30-02-40. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.380.486.782.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 28-26-35-34-33-25. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.694.843.375.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 44-22-17-12-40-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $606.568.716.
En el Siempre Sale hubo 52 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 11-17-10-05-24-34. Cobrarán cada uno $5.096.214,69. Elonce