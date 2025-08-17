El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas

Desde Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas de variada intensidad.
Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Llega la ciclogénesis a Entre Ríos: cuándo se esperan las tormentas de mayor intensidad
