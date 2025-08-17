Llega la ciclogénesis a Entre Ríos: cuándo se esperan las tormentas de mayor intensidad

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una actualización del tiempo y reafirmó la llegada de la ciclogénesis a Entre Ríos. El detalle del clima.
Se aproxima una nueva ciclogénesis a Entre Ríos en el correr de la semana entrante, según advirtieron distintos especialistas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según adelantó en las últimas horas, rige una alerta amarilla para cinco departamentos entrerrianos de cara al lunes. Perjudicará a Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá. En síntesis “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”. Se espera que este fenómeno se produzca en horas de la noche del lunes.
El resto de la provincia, en cambio, anticipa que podría haber lluvias de mediana intensidad, pero sin alerta vigente a diferente de los otros departamentos mencionados.
El martes, la actividad más intensa
En relación al martes, se amplió el mapa y es todo el territorio entrerriano el afectado por la alerta amarilla. En esa línea, se espera que podrían llegar a caer hasta 100 milímetros, donde el sur de la provincia es señalado como uno de los sectores más perjudicados por las precipitaciones que traería la ciclogénesis a Entre Ríos.
Asimismo, provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero también se vendrían alcanzadas por este fenómeno.
Si bien aquí no se descartan también algunas tormentas, lo mas destacado serán las lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con probables acumulaciones de 30 a 60 mm, o localmente superiores, destacó Meteored en su última publicación.