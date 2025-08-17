Concepción del Uruguay: Detuvieron a pareja que sustrajo mercadería de supermercado

Según pudo saber Génesis24, una rápida investigación policial, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de un supermercado local, culminó con la identificación de una pareja que había sustraído varios productos del establecimiento.

El hecho ocurrió el pasado viernes, y hoy la policía realizó un allanamiento en el domicilio de los sospechosos.

El caso se originó a partir de la denuncia del encargado del supermercado DIA, ubicado en calles Sarmiento y Montoneras, quien reportó la sustracción de tres botellas de jabón líquido y dos bandejas de carne.

A través del análisis de las cámaras de seguridad, el personal de la Sección Asuntos Judiciales logró identificar a los presuntos autores del hurto.

Con una orden judicial, los agentes allanaron una vivienda en el Barrio La Unión, donde residen los sospechosos, un hombre de 49 años y una mujer. En el domicilio se secuestró la vestimenta que la pareja habría utilizado al momento de cometer el ilícito, incluyendo varias prendas y zapatillas.

Una vez finalizado el procedimiento, la pareja fue trasladada a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación, y posteriormente fue puesta en libertad, quedando supeditada a la causa judicial.

