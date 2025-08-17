Elecciones: la lista completa de Fuerza Entre Ríos que presentaron Bahl y Michel

El peronismo de Entre Ríos presentó en la Justicia Electoral su lista para las elecciones legislativas de octubre en las que la provincia elegirá cinco diputados y tres senadores nacionales. La boleta para la Cámara Baja la encabeza Guillermo Michel, dirigente de Gualeguaychú ex director de la Aduana Nacional. Para el Senado va en primer lugar Adán Bahl, ex intendente de Paraná.

“El espacio representa y aglutina diversos partidos políticos del peronismo, y la lista conformada se caracteriza por la representación territorial, académica y del sector productivo”, señalaron Michel y Bahl.

Marianela Marclay ocupa el segundo lugar en la lista de diputados. Ex concejal y actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

En tercer lugar, se encuentra Andrés Sabella, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. “La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los principios fundamentales del espacio en tanto motor de desarrollo integral de la provincia y del país”, expresaron desde Fuerza.

Fabiana Leiva, médica, actual jefa de Epidemiología del Hospital Masvernat de Concordia, y docente universitaria en la carrera de Medicina, ocupa el cuarto lugar.

Rodrigo Minguillón es el quinto candidato de la lista. Es licenciado en Relaciones Internacionales y director de Comercio Exterior del Grupo Motta, una de las empresas avícolas más importantes de la provincia.

Bahl es secundado en la lista de senadores por Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores, del departamento Federación en el norte entrerriano.

El frente “Fuerza Entre Ríos” está compuesto por el Partido Justicialista, el Frente Entrerriano Federal y el Partido del Trabajo y el Pueblo. Se trata de la propuesta “oficialista” en el PJ entrerriano, ya que se presentó un desprendimiento llamado Ahora la Patria, encabezado por la diputada nacional Carolina Gaillard. Ahora