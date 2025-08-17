Concepción del Uruguay: Tras persecución, detienen a joven motociclista que realizaba maniobras peligrosas

Según pudo saber Génesis24, un joven de 21 años fue interceptado por la policía en la tarde de hoy, luego de una breve persecución por la ciudad, tras ser visto realizando maniobras peligrosas en una motocicleta.

El hecho se desencadenó alrededor de las 17:50 hs, cuando personal de la Comisaría Segunda y de la Sección Motorizada fue alertado sobre un grupo de motociclistas que había ingresado a la ciudad a alta velocidad. Un hombre en particular se destacaba por realizar acrobacias y maniobras arriesgadas en su motocicleta, poniendo en riesgo a transeúntes y otros conductores.

Al impartirle la voz de alto, el motociclista se negó a detenerse, iniciando un seguimiento controlado por la policía. Finalmente, el joven fue interceptado en la intersección de las calles Ratto y Dr. Tóffalo.

El conductor, de 21 años, fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación. El rodado, una Gilera 110, fue secuestrado de manera preventiva ya que presentaba abrasiones en el motor, lo que dificulta establecer su procedencia. Se dio intervención a la División Policía Científica y a la División Investigaciones para esclarecer la situación.

El joven fue puesto en libertad supeditado a la causa, mientras la investigación continúa para determinar si la motocicleta tiene un origen ilícito.

