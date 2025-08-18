Dramática situación: Evitaron que una joven se arrojara al río

Una mujer fue rescatada en la Costanera de Paraná cuando intentaba arrojarse al río. Trabajadores de la zona actuaron con rapidez y lograron contenerla.
Una mujer de 35 años fue rescatada en la Costanera de Paraná cuando intentó arrojarse al río Paraná desde uno de los muelles del Puerto Nuevo. La situación fue advertida por trabajadores que desmontaban estructuras de la feria de emprendedores realizada durante el fin de semana.
“Hace escasos minutos, acá en lo que es uno de los muelles que se ubican en la zona del Puerto Nuevo, una mujer manifestó intenciones de quitarse la vida arrojándose a las aguas del río Paraná”, relató el comisario Ángel Riquelme, jefe de la Comisaría Octava.
Los primeros en intervenir fueron los trabajadores de la feria, quienes lograron contener a la mujer y dieron aviso al 911. “Obviamente los móviles llegaron rápidamente, tanto de Comisaría Octava como del 911, y siguiendo el protocolo de actuación se pudo contener a esta persona hasta la llegada de los familiares”, explicó Riquelme.
El comisario confirmó que la mujer no llegó a arrojarse al agua gracias a la acción conjunta de civiles y efectivos policiales. En el operativo también participaron Prefectura, personal de videovigilancia del 911 y una ambulancia del Hospital Escuela.
Según precisó la autoridad policial, la mujer atravesaba problemas de salud mental y contaba con antecedentes en el Hospital Escuela, aunque en esta ocasión no habría estado tomando la medicación recetada. “Se encontraba en evidente estado de nerviosismo. Se le suministró la medicación que usa diariamente, lo que permitió tranquilizarla”, detalló Riquelme.
Posteriormente, la mujer fue trasladada junto a su pareja y su hija menor de edad, quienes se hicieron presentes en el lugar para acompañarla.
Valoración del operativo
El jefe de Comisaría Octava destacó la coordinación entre las distintas fuerzas y el rápido accionar que permitió evitar una tragedia. “La videovigilancia del 911 nos amplió con imágenes en tiempo real de lo que estaba sucediendo en el muelle. Fue un despliegue bastante importante, pero también bastante rápido”, concluyó. (Elonce)