Concepción del Uruguay: Otra moto robada fue recuperada esta madrugada

Según pudo saber Génesis24, la rápida intervención del Comando Radioeléctrico permitió recuperar una motocicleta que había sido robada recientemente. El vehículo fue abandonado por dos individuos que huyeron al notar la presencia policial.

El hecho se produjo hoy, alrededor de la 01:50 hs, cuando un móvil policial que realizaba patrullaje preventivo en la intersección de las calles 25 de Agosto y Artigas, observó a dos hombres. Al percatarse de la presencia de los agentes, los sujetos arrojaron una motocicleta al suelo y se dieron a la fuga a pie, logrando escapar entre las calles.

Al verificar el rodado, se constató que se trataba de una motocicleta Yamaha Crypton de color rojo, sin dominio colocado. La policía logró identificar a la propietaria, una mujer de 27 años, quien confirmó que la moto había sido sustraída minutos antes de la vereda de su domicilio, en la esquina de Estrada y Congreso de Tucumán.

Con el conocimiento de la fiscalía en turno, se procedió al secuestro formal del vehículo, para posteriormente ser entregado a su legítima dueña. La pronta acción policial frustró el robo y permitió la recuperación del bien.

