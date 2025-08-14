Dpto. Uruguay: Trabajan en el camino que une Las Moscas con la Balsa el Raigón

Con el objetivo de continuar con la consolidación de la red vial secundaria y terciaria de la provincia, el director administrador de Vialidad, Exequiel Donda, recorrió las tareas de reposición de broza que se ejecutan en el camino que se extiende desde Las Moscas hasta la balsa conocida como El Raigón, departamento Uruguay.

En ese sentido, se informó desde el ente vial que se trabaja sobre los primeros siete kilómetros de dicha traza desde la intersección con la ruta provincial N° 20 hasta la Escuela Nº 37 Misia Clementina donde se utilizarán un total de 800 metros cúbicos de broza que serán distribuidos sobre los sectores más críticos del tramo.

Además, se realizaron tareas previas de limpieza de cunetas, alcantarillas, desmalezado, entre otras.

«Estamos muy felices con los trabajos que se están realizando, esto nos ayudara mucho a trasladarnos tanto a los docentes como a los chicos que asisten al establecimiento», destacó, la directora de la Escuela Nº 37, Alejandra Samis, y agregó: «Previamente estuvieron haciendo otros trabajos para limpiar el camino y dejarlo en condiciones por eso queremos agradecer a la comuna de Las Moscas y al director de Vialidad por las gestiones y trabajos que están ejecutando».

Por otro lado, la vecina de la zona, Cecilia Aitan, también habló de las mejoras y dijo: «Queríamos agradecer a la gente de Vialidad porque con este aporte de broza hasta la escuela nos beneficia a nosotros que somos empleados rurales y a los chicos que concurren al establecimiento educativo, es un gran avance porque al tener broza no nos dificulta la circulación sobre todo los días de lluvia».