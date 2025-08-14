Autovía Artigas: Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un fuerte choque

En horas de la tarde de este miércoles, un siniestro vial tuvo lugar en inmediaciones de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 244, en el carril que une el sur con el norte del país.
Impacto en la autovía 14. Según se informó, un automóvil marca Fiat modelo Cronos —que habría girado en un retorno— fue impactado en su parte trasera por una motocicleta marca Ducati Multistrada 1260.
Las causas del accidente todavía se encuentran bajo investigación, en base a las pericias que llevan adelante las autoridades intervinientes.
Involucrados
El rodado de mayor porte era conducido por un ciudadano de Buenos Aires, que viajaba acompañado por otras tres personas de la misma provincia, con destino final a Brasil. En tanto que, la motocicleta era conducida por un hombre que se dirigía rumbo a Paraguay.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de los involucrados. DRU