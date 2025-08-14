Millonario robo a productor de la zona: Secuestran droga y arma de fuego. Hay un detenido

Un importante hecho delictivo conmociona a Villa Elisa, departamento Colón, donde un productor local habría sido víctima del robo de una importante suma de dinero en su domicilio.

Si bien no existe información oficial, trascendió que el hecho se habría producido sin mediar violencia, por lo que se trataría de un caso de hurto.

A raíz de la investigación, se realizaron dos allanamientos: uno en Villa Elisa y otro en San José, departamento Colón.

Como resultado de los procedimientos, se detuvo a una persona y se secuestró dinero en efectivo, un arma de fuego y al menos 100 gramos de cocaína.

La causa está en manos de la fiscal Micaela Di Pretoro, mientras que los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal Alejandro Perroud. (03442)