Concepción del Uruguay: Recuperan moto y bicicleta robadas tras un procedimiento

Según pudo saber Génesis24, la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal logró recuperar una bicicleta y una motocicleta que habían sido robadas en los últimos días. El hallazgo se produjo hoy, alrededor del mediodía, durante un rastrillaje en un motel abandonado.

Las tareas de investigación llevaron a los agentes hasta las instalaciones del ex Motel, ubicado en la calle 12 del Norte y Uncal. En el interior del edificio, encontraron los dos vehículos, que fueron secuestrados de inmediato.

Los rodados recuperados son:

Una bicicleta rodado 29 de color verde, que había sido denunciada como robada ayer por una mujer de 50 años. Este vehículo había sido sustraído de su garaje junto con una moto Honda Wave, la cual ya había sido recuperada la noche anterior por la Comisaría Tercera.

Una motocicleta marca Corven Energy, que figuraba con denuncia de robo por parte de un hombre de 32 años. El robo de esta moto se había producido en la madrugada del 8 de agosto, cuando fue sustraída del garaje del edificio donde vive el damnificado.

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro de ambos vehículos y ordenó la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

