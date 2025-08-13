Tiempo en Entre Ríos: miércoles mayormente nublado y con descenso de temperaturas

El pronóstico anticipa un miércoles con temperaturas mínimas que rondarán los 7 grados para la provincia e irán en descenso los próximos días. Así estará el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este miércoles 13 de agosto se presentará con cielo esté mayormente nublado en toda la provincia de Entre Ríos.
A partir de este miércoles se prevé la llegada del viento sur, sobre todo de tarde y noche, que anunciará la llegada de un nuevo frente frío. El jueves y viernes estarán muy fríos.
Así estará el tiempo este miércoles
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un miércoles mayormente nublado.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades, también se espera un día mayormente nublado. Ahora