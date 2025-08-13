Tiempo en Entre Ríos: miércoles mayormente nublado y con descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este miércoles 13 de agosto se presentará con cielo esté mayormente nublado en toda la provincia de Entre Ríos.

A partir de este miércoles se prevé la llegada del viento sur, sobre todo de tarde y noche, que anunciará la llegada de un nuevo frente frío. El jueves y viernes estarán muy fríos.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un miércoles mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades, también se espera un día mayormente nublado. Ahora