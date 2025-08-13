Dos camiones chocaron en ruta entrerriana y esparcieron gran cantidad de botellas de jugo

Dos camiones chocaron esta tarde en la ruta 11, en el departamento Gualeguay y desparramaron su carga. El paso está totalmente cortado.
En la tarde de este miércoles, cerca de las 14.20 se registró un siniestro vial en la ruta provincial 11, en el departamento Gualeguay, en el cual se vieron involucrados dos camiones de gran porte.
Según se pudo saber, el choque ocurrió en el kilómetro 154, y los rodados involucrados terminaron volcados sobre la cinta asfáltica que quedó cubierta por las botellas de jugo que transportaban.
Desde la Policía de Gualeguay indicaron que el tránsito vehicular por el lugar está totalmente interrumpido.
Elonce
