Concepción del Uruguay: Detenido cuando intentaba robar una moto

Según pudo saber Génesis24, en un rápido y eficaz operativo, personal policial del Comando Radioeléctrico logró la detención de un hombre de 39 años, sorprendido infraganti intentando robar una motocicleta.

La intervención policial se activó a las 11:10 de la mañana, cuando un móvil fue comisionado a la intersección de las calles Henry y San Lorenzo, donde se había reportado a un individuo forzando el tambor de un vehículo. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado en la zona de Piedras y Lucilo López.

Tras la aprehensión, se verificó que el rodado pertenecía a una mujer de 30 años, quien, al ser contactada por la policía, confirmó que su motocicleta había sido sustraída de su domicilio.

Ante la evidencia, la fiscalía interviniente dispuso la detención del hombre. El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Cabe mencionar que el sujeto posee antecedentes delictuales por diversos hechos contra la propiedad.

