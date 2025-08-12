Muy triste: hallaron muerto a joven entrerriano de 22 años que era intensamente buscado

Se trata de un joven de 22 años, sobre quien pesaba un pedido de colaboración para encontrarlo. Fue hallado sin vida.
Desde la Jefatura Departamental con sede en Nogoyá, este lunes emitieron un comunicado solicitando a la población la colaboración para localizar a un joven de 22 años, quien había sido visto por última vez el domingo 10 de agosto a las 16.00. Lamentablemente, fue hallado muerto.
Tras la denuncia, se inició una intensa búsqueda, que se centró en la zona del Puente Alameda de dicha ciudad y alrededor de la 1.30 de este martes, los funcionarios policiales hallaron el cuerpo del muchacho sin vida.
Se indicó a El Observador del Litoral que en el lugar se hicieron presentes el fiscal en turno, un equipo de Bomberos Voluntarios y personal que estuvo a cargo de las pericias pertinentes, para dilucidar las causas del lamentable hecho.
De acuerdo a los primeros indicios, el deceso sería por autodeterminación. Ahora