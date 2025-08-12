Muy triste: hallaron muerto a joven entrerriano de 22 años que era intensamente buscado

Desde la Jefatura Departamental con sede en Nogoyá, este lunes emitieron un comunicado solicitando a la población la colaboración para localizar a un joven de 22 años, quien había sido visto por última vez el domingo 10 de agosto a las 16.00. Lamentablemente, fue hallado muerto.

Tras la denuncia, se inició una intensa búsqueda, que se centró en la zona del Puente Alameda de dicha ciudad y alrededor de la 1.30 de este martes, los funcionarios policiales hallaron el cuerpo del muchacho sin vida.

Se indicó a El Observador del Litoral que en el lugar se hicieron presentes el fiscal en turno, un equipo de Bomberos Voluntarios y personal que estuvo a cargo de las pericias pertinentes, para dilucidar las causas del lamentable hecho.

De acuerdo a los primeros indicios, el deceso sería por autodeterminación. Ahora