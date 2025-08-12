Equipo de TC del piloto uruguayense Nicolás Bonelli protagonizó un choque fatal al regresar de San Juan

Un trágico accidente ocurrió este domingo por la noche en la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, provincia de San Juan: Jorge Ariel Elizondo, un hombre de 50 años y vecino de la zona, circulaba en una bicicleta roja cuando fue embestido por un camión Mercedes Benz que transportaba la logística del equipo de TC del piloto entrerriano Nicolás Bonelli, oriundo de Concepción del Uruguay.

El hecho se produjo alrededor de las 21, en el kilómetro 17 de la ruta. Según las primeras informaciones, el ciclista se desplazaba de este a oeste cuando, por motivos que aún se investigan, cruzó hacia el carril contrario y fue impactado de frente por el camión guiado por Oscar Alberto Merello, también oriundo de la ciudad entrerriana.

Según informaron, la violencia del choque arrastró al hombre varios metros hasta que quedó tendido sobre el asfalto. Al llegar la ambulancia, se constató que la persona ya había fallecido, con heridas graves, entre ellas una fractura de cráneo producto del impacto.

Testigos que transitaban por la ruta declararon que vieron al ciclista cruzar la calzada justo cuando el camión se aproximaba. El conductor del camión dio negativo en el test de alcoholemia, pero fue detenido preventivamente mientras la investigación avanza.

La causa está bajo la dirección del fiscal Francisco Javier Nicolia Heras, con el apoyo de la ayudante fiscal Gemma Cabrera. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 31, Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron los peritajes correspondientes y levantaron la bicicleta y pertenencias de la víctima.

El camión involucrado forma parte de la logística del equipo de Competición de Turismo Carretera del entrerriano Nicolás Bonelli, quien compite activamente en el automovilismo nacional y representa a Concepción del Uruguay en cada fecha del campeonato.

Tiempo de San Juan