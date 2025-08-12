Concepción del Uruguay: licitarán el servicio de colectivos y regularán UBER

El Intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, anunció este martes dos medidas de alto impacto para el transporte de la localidad: la inminente regulación de las plataformas como Uber y una nueva licitación para el servicio de colectivos urbanos.

En diálogo con la emisora local LT11, el jefe comunal confirmó que la concesión del transporte público, actualmente en manos de dos empresas, finaliza el 1 de octubre. “Vamos a volver a concesionarlo”, aseguró. Los nuevos pliegos, detalló, deberán incluir la revisión de los subsidios y la fijación de un piso mínimo de boletos.

Sobre los subsidios, Lauritto aclaró que si bien se negocia un aporte provincial para el boleto estudiantil, será la Municipalidad la que deba cubrir el costo total hasta marzo debido a retrasos administrativos.

El segundo anuncio responde, según Lauritto, a la transformación del mapa del transporte local. En este sentido, atribuyó la notable baja en el uso de colectivos, taxis y remises a la irrupción de aplicaciones de transporte como Uber. Y dijo de forma contundente: “Vamos a tener que reglamentarlos como transporte”. Ahora