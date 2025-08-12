Autovía Artigas: Automóvil despistó, se cruzó de carril y volcó

Un Renault Clio, con destino a Posadas, perdió el control, volcó y terminó en el carril contrario de la Ruta 14. Los dos ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron hospitalizados.
Un siniestro vial con dos personas lesionadas ocurrió en la mañana de este martes, alrededor de las 9, sobre la Ruta Nacional N°14, a la altura del kilómetro 69,5 en Gualeguaychú. Personal de la Comisaría Séptima intervino tras recibir el alerta por un accidente en plena autovía.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Renault Clio, conducido por un joven de 28 años domiciliado en Lanús, Buenos Aires, y acompañado por su pareja de 27 años, también oriunda de esa ciudad, circulaba en sentido Sur–Norte rumbo a Posadas, Misiones, cuando se produjo el despiste.
Según informaron fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, que se desplazó hacia el cantero central, volcó y terminó sobre el carril contrario, en sentido Norte–Sur, obstruyendo parcialmente la circulación.
Asistencia y estado de los ocupantes
Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y trasladados en ambulancia al Hospital Centenario, donde se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.
El tránsito estuvo reducido durante algunos minutos hasta que el vehículo fue retirado de la calzada, quedando la circulación restablecida en su totalidad. Elonce