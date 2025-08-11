Presentación Proyectos Escuela Nº 48 Recuerdos de Provincia

La dirección de la escuela Nina Nº 48 “Recuerdos de provincia” llama a concurso según Resolución Nº 5010 CGE, Resolución 300/12 CGE y Resolución 355/12 para cubrir mediante presentación de proyecto 8 horas “de CIENCIAS NATURALES Y LABORATORIO”

Perfil: Título docente, habilitante, supletorio e idóneo, que se adecue al contexto social, que se involucre con la institución y comunidad educativa.

Horario: Turno Tarde.

Lugar de desarrollo: Escuela Niña Nº 48 “Recuerdos de provincia”.

Proyecto: debe apoyar a otras disciplinas curriculares trabajando de manera transversal teniendo en cuenta los recursos de cada niño y considerando sus intereses y necesidades.

Bases: se pueden retirar en la sede escolar Malvar y Pintos 936 desde el día LUNES 11 de agosto hasta el lunes 18 de agosto de 2025 en el horario de 8 a 15 horas.

Los proyectos se presentarán desde el día miércoles 21/08/25 hasta el martes 26/08/2025 en el horario de 8 a 15 horas.

Defensa: se realizará en lugar y fecha a confirmar.

Dirección: Malvar y Pintos 936.

Teléfono: 3442-529706.

