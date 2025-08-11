Concepción del Uruguay: Una efectivo de la Policía Federal le salvó la vida a bebé

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la tarde de ayer, una efectivo que se encontraba de servicio acudió rápidamente ante el llamado desesperado de una mujer que se encontraba en inmediaciones de la sede de la policía federal local y solicitaba auxilio para una bebé que se encontraba ahogada y con inminente riesgo de vida por no poder respirar.

Ante la gravedad del caso y sin dudarlo, la funcionaria aplicando sus conocimientos logró realizar una exitosa maniobra de heimlich, donde pudo revertir el cuadro de ahogamiento y trasladarla junto a su familia hasta el hospital Urquiza.

Gracias al rápido accionar la bebé de apenas un mes de vida pudo recuperarse completamente y logró ser dada de alta.

Comparte esto: Twitter

Facebook

