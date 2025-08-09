La reacción del arco político al discurso de Javier Milei: equilibrio fiscal y jubilaciones como foco

Este viernes por medio de una cadena nacional el presidente Javier Milei realizó un balance de su gestión y acusó al Congreso de la Nación de intentar romper el equilibrio fiscal por haber aprobado una serie de leyes, entre ellas el aumento de jubilaciones, que se traducirían en un aumento del gasto público. Después de que el mandatario anunciara dos nuevas medidas para proteger las cuentas públicas, el arco político emitió su veredicto al respecto.

“El discurso de hoy del Presidente de la Nación solo confirma lo que siempre defendimos y en lo que realmente creemos: nuestro norte es bien claro”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, por medio de una publicación en la red social X (antes Twitter). En referencia a los dichos del jefe de Estado, quien señaló: “No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia”, y pidió un esfuerzo más a la sociedad.

El discurso también fue apoyado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien aprovechó la oportunidad para alentar a los electores a apoyar al gobierno en las elecciones legislativas nacionales. “Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto, aunque requiera paciencia”, destacó.

“Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política”, reconoció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales.

Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó: “Super mega giga discurso del Presidente @JMilei. ¡Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!”, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el mensaje presidencial fue “impecable”, y solo restaba “pintar de violeta cada rincón del país y, desde el Congreso, defenderlo con la misma firmeza”.

Gabinete

Entre los integrantes del Gabinete nacional, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró: “Inédito. Un presidente honesto. Que aún si le fuera inconveniente electoralmente sostiene una verdad que solo un pueblo maduro puede comprender y aceptar”. Y concluyó: “No es fácil, pero es el único camino. Lo que no funciona ya está más que probado”.

“El equilibrio fiscal no se negocia. Se dijo desde el primer día, pero el kirchnerismo sigue sin entenderlo”, apuntó el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, manifestó que el discurso fue “histórico”, y que se sentía orgulloso de acompañar al mandatario en la batalla cultural.

Lugones y más…

En línea con esto, el ministro de Salud, Mario Lugones, remarcó que el objetivo era “terminar con el populismo que hipotecó nuestro futuro, romper con el despilfarro y poner un fin a un Estado usado para sostener privilegios”.

De la misma manera, el titular de la cartera sanitaria consideró que “no hay terceras vías: o seguimos en el camino de la responsabilidad y el crecimiento, o volvemos a la decadencia que dejó a la salud sin medicamentos, sin insumos y sin futuro”.

Asimismo, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, respaldó el mensaje presidencial. “Terminar con la inflación, prohibir la emisión monetaria, no aumentar impuestos y garantizar el equilibrio fiscal”, puntualizó al apuntar que el rumbo era claro.

Por su parte, el presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que “hay que ponerle un límite a los que quieren aumentar el gasto público sin control”, y sostuvo: “Desde el Congreso no lo vamos a permitir”.

En contrapartida, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó el mensaje de Milei al señalar que habría intentado echarle la culpa al Congreso por el índice de inflación de julio. Asimismo, Leandro Santoro apuntó: “Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico”.