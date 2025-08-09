Concepción del Uruguay: Secuestran cartuchería de arma de fuego tras un control policial

Según pudo saber Génesis24, anoche, alrededor de las 20:45 horas, personal policial del Comando Radioeléctrico que realizaba recorridas preventivas detuvo la marcha de una motocicleta marca Yamaha YBR 125 cc en la intersección de boulevard Yrigoyen y calle Carosini.

Durante el procedimiento, los funcionarios identificaron a dos hombres mayores de edad de 28 y 29 años respectivamente, constatando que el rodado no presentaba irregularidades. Sin embargo, al solicitarle que exhiban sus pertenencias, en el interior de una mochila se halló una caja completa de cartuchería calibre 32, marca Remington.

El propietario de la mochila no supo dar explicaciones concretas sobre las municiones.

Informando lo acontecido a la Fiscalía Auxiliar a cargo, se procedió al secuestro formal de la cartuchería y a la correcta identificación de los involucrados, continuando con las actuaciones correspondientes.

