Concepción del Uruguay: Recuperan moto que fuera robada en las últimas horas

Según pudo saber Génesis24, la División de Investigaciones logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída del frente de la Escuela ENET N° 2 en la tarde de ayer. El vehículo fue hallado oculto en un descampado de la ciudad.

El hecho ocurrió entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando un joven de 18 años dejó su motocicleta, una Kymco 110cc de color azul y gris estacionada en la calle Artusi. Al salir, se encontró con que el rodado ya no estaba.

Tras recibir la denuncia, el personal de la División de Investigaciones inició un rastrillaje en la zona. Las pesquisas los llevaron a un descampado cerca de la cancha del Club Rivadavia, donde finalmente encontraron la motocicleta oculta entre la maleza.

El rodado fue secuestrado y quedará a disposición de la Justicia.

