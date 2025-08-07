Tiempo en Entre Ríos: este viernes vuelve el frío intenso con mínimas de 3 grados

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que este viernes persistirá las buenas condiciones climáticas aunque se anuncia un marcado descenso de temperaturas. En esa línea, las mínimas llegarán a los 3 grados en toda la provincia de Entre Ríos.

El incremento del frío se comenzará a sentir a partir de mañana y se prolongará durante el fin de semana, con temperaturas mínimas que se ubicarán en 2, 3 y 5 grados de mínima.

Así estará el clima este viernes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 3 grados en tanto que las máximas lleguen a los 14 grados. Se pronostica un cielo algo nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 4 grados y máxima de 13 grados. En estas ciudades se anuncia cielo parcialmente nublado para todo el viernes.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un viernes con cielo algo nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13 grados. Ahora