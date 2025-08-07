El gobierno y Huawei lanzan cursos gratuitos para potenciar habilidades digitales

El lanzamiento tuvo lugar en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de Uader, en Oro Verde, donde se presentó una primera oferta de 10 cursos virtuales, gratuitos y asincrónicos, enfocados en habilidades clave como inteligencia artificial, redes 5G, computación en la nube, big data y análisis de datos. La formación está dirigida a estudiantes, docentes, profesionales y público en general, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos.

«Creemos que el talento de nuestra gente puede ser un diferencial enorme. Por eso impulsamos estas oportunidades de formación, que permiten que un entrerriano pueda, desde su casa, crear valor para cualquier parte del mundo», destacó el secretario de Modernización provincial, Emanuel Gainza.

«Entre Ríos es la primera provincia del país que contará con la Huawei ICT Academy activa. Esta iniciativa demuestra que la digitalización permite llegar a todos los rincones, generando igualdad de oportunidades de formación», señaló el gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Argentina, Javier Cortés.

El evento contó con la presencia del CEO de Huawei en Argentina, Xiao Binbing, autoridades universitarias y funcionarios del gobierno provincial. La visita del directivo se dio en el marco del convenio estratégico firmado entre Huawei y el Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer la cooperación educativa.

Desde la universidad destacaron la articulación entre el sector público, el académico y el privado. «Este es el camino que debe seguir la universidad: apostar por la tecnología, la innovación y las alianzas estratégicas. Formar talento para los trabajos del futuro, muchos de los cuales aún ni existen», sostuvo el rector de Uader, Luciano Filipuzzi.

«Nuestra facultad es la herramienta que hace posible que Huawei ICT Academy funcione en Entre Ríos. Nos inscribimos, cumplimos con los estándares y ahora podemos ofrecer a cientos de entrerrianos la posibilidad de capacitarse en temas clave para el desarrollo tecnológico», subrayó por su parte el decano de FCyT de la Uader, Juan Pablo Filipuzzi.

Los cursos ya están disponibles y la inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/183/cursosdehuawei

Cursos disponibles:

Conceptos básicos de 5G

Arquitectura de red 5G

Introducción a la computación en la nube

Cloud Advanced

Visión general de la inteligencia artificial

Búsqueda e inteligencia artificial

Redes de computadoras

Gestión y análisis de datos

Representación y organización de la información

Panorama de las tecnologías IoT