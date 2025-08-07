Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 CGE Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día viernes 8 de agosto a las 8:15 horas, cubriendo los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulan para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

BIBLIOTECARIO

Bibliotecario Escuela N° 92 «Tucumán». Zona favorable. En reemplazo de GIFFRE, Marcela. Licencia Artículo 16 U hasta 19/8/25. Turno mañana, de 7:30 a 11:30 hs. 2º LLAMADO

maestro de ciclo JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela Nº 1 Nicolás Avellaneda. 1ª Categoría. En reemplazo de KROH, Tatiana Marilyn Licencia Artículo 12 B hasta el 03/09/2025. 4º grado. Turno mañana. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza. 1ªcategoría. Zona urbana. En reemplazo de TAMBURLINI, Ana Licencia Artículo 12 A hasta 18/08/2025. 4º grado. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza. 1ªcategoría. Zona urbana. En reemplazo de ERPEN Erica. Licencia Artículo 12 B hasta el 09/03/2025. 6º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2ªcategoría. Zona Favorable Basavilbaso. En reemplazo de GARCÍA, Rosana Noemí Licencia Artículo 12 B hasta el 09/04/25. 5º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N°11 «18 de octubre» NINA. ARU ex Ruta Provincial N° 24. En reemplazo de GATTI, María Ester. Licencia Artículo 12 B, hasta 28/08/2025. 4° y 5° grado. Turno mañana, de 8:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires». 1ª Categoría. Zona favorable. En reemplazo de RÍOS, María Rosana. Licencia Artículo 16º U hasta el 31/08/25. 2º grado. Turno tarde, de 12:10 a 17:10 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 92 «Tucumán», Zona urbana. En reemplazo de JAUREGUI, María V. Licencia Artículo 16º U, hasta 30/08/25. 1º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 2º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª Categoría. Zona urbana. En reemplazo de PEPINÓ VERGNIAUD María Cecilia Licencia Artículo 16º U, hasta 19/08/25. 2º grado. Turno mañana, 7:00 hs. a las 12hs. 2º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela Nº 116 Cabo Carlos Misael Pereyra. NINA 3ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de PIZZOTTI Mirta Vanesa. Licencia Artículo 12 B hasta 27/08/2025. 5º grado. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 1º LLAMADO

MODALIDAD ESPECIAL

MOI Escuela Nº 113 Maestro Julio C. Soto. Zona urbana favorable. En reemplazo de VALLEJOS, Karina. Licencia Artículo 14 hasta 15/8/25 Turno rotativo. 1º LLAMADO

MAESTRA NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N° 6 «Manuel Belgrano». Zona favorable. En reemplazo de GUTIÉRREZ Paola Verónica. Licencia Artículo 12 A hasta el 13/08/25. Sala 3 y 4 años. Turno mañana. 1º LLAMADO

Maestra de Sección de Nivel Inicial Escuela N° 110 «Dr. Benjamín Victorica». Zona favorable. En reemplazo de OSMAN Susana Beatriz. Licencia Artículo 12 A hasta el 20/08/25. Sala 5 años. Turno mañana. 1º LLAMADO

MAESTRO EDUCACIÓN MUSICAL

Maestro/a de Educación Musical Escuela N° 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona Favorable. Comparte con Escuela N° 109. En reemplazo de LEON, Flavia Lorena. Licencia Artículo 14° hasta el 09/02/2025. Turno tarde. 1º LLAMADO.

