Concepción del Uruguay: Detuvieron a un sujeto acusado de cometer múltiples robos

Según pudo saber Génesis24, la Fiscalía local, en una operación conjunta con la División Investigaciones y la División de Policía Científica, logró la detención de un joven de 22 años, sindicado como el autor de una serie de robos y hurtos ocurridos en la ciudad.

El allanamiento, dispuesto por la Dra. Lucía Bourlot, se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana en una vivienda del Barrio 68 Viviendas. Al notificar a una mujer de 40 años que se encontraba en el lugar, el operativo arrojó un resultado positivo.

Inmediatamente, se procedió a la detención del hombre de 22 años, principal sospechoso en la causa.

La detención fue el resultado de una exhaustiva investigación que incluyó el trabajo de la División Policía Científica, cuyos peritos fueron clave para vincular al detenido con una serie de hechos delictivos, tales como:

El hurto de una motocicleta Honda Tornado.

La sustracción de mallas de hierro de un obrador.

El ingreso a un domicilio, dañando un mosquitero y robando un televisor Smart TV.

Dos ingresos a una entidad deportiva, donde se sustrajeron televisores, pelotas de fútbol y objetos personales de la casa del cuidador.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia por los delitos de «Encubrimiento, Resistencia a la Autoridad, Hurto y Robo Simple».

