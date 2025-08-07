Dpto. Uruguay: Continúan las inversiones en educación

Con un monto superior a los 33 millones se harán reparaciones por filtraciones en el SUM, jardín y patios de la Escuela Primaria N° 116 «Cabo Misael Pereyra» de Concepción del Uruguay.

La iniciativa forma parte del Plan de Infraestructura Escolar impulsado por el Ministerio de Planeamiento de Entre Ríos. Esto se suma a otras 17 obras que ya finalizaron o están en ejecución y pertenecen al Departamento Uruguay.

En otros ámbitos como los Centros de Atención Primaria de Salud, trabajos viales, agua y saneamiento, vivienda y cultura también se está invirtiendo junto a organismos como la Unidad Ejecutora Provincial, IAPV y CAFESG.

El Gobierno Provincial articula el plan de acción con las distintas entidades para tener eficiencia del gasto público y brindar soluciones a los entrerrianos.

En ese sentido, el diputado Silvio Gallay manifestó “distintas localidades del Departamento están siendo beneficiadas con obras y mejoras en distintos áreas. Nuestro objetivo es llevarle soluciones a los vecinos que vienen con problemas de larga data”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

