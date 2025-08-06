Quini 6: el sorteo Siempre Sale repartió millones a 86 ganadores

Se realizó este miércoles 6 de agosto el sorteo 3293 del Quini 6.

Sorteo 3293 del Quini 6: los resultados

TRADICIONAL

32 – 18 – 26 – 29 – 42 – 00 – Pozo Vacante

LA SEGUNDA

25 – 38 – 07 – 27 – 45 – 22 – Pozo Vacante

REVANCHA

44 – 34 – 33 – 24 – 40 – 16 – Pozo Vacante

SIEMPRE SALE

41 – 45 – 32 – 04 – 11 – 27 – 86 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó $2.464.796,09

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los de los domingos. Ahora