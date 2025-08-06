Concepción del Uruguay: Secuestran moto con irregularidades en su numeración de motor

Según pudo saber Génesis24, pasadas las 20:30 horas, personal de la División Investigaciones llevó a cabo el secuestro de un motovehículo que presentaba irregularidades en su numeración, en el marco de una recorrida preventiva por calles céntricas de la ciudad.

El procedimiento se realizó en la intersección de calles 9 de Julio y Ameghino, cuando los efectivos observaron a un joven de 27 años trasladando un rodado de tiro con dirección hacia un estacionamiento. Ante esta situación, los funcionarios policiales procedieron a identificar al sujeto, quien manifestó ser el propietario del vehículo.

Tras la verificación correspondiente, se constató que se trataba de una motocicleta 110cc con plásticos de marca Zanella, sin dominio colocado, la cual presentaba anomalías visibles en la numeración del motor. Inmediatamente se dio intervención al personal de Policía Científica y al perito verificador en turno, quienes confirmaron la adulteración en el grabado del número de motor.

Informada la situación, la Agente Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro del motovehículo y el traslado del ciudadano a sede policial para su correcta identificación. Tras ser examinado por el galeno en turno, el mismo recuperó su libertad, quedando supeditado a la causa.

Se iniciaron actuaciones por infracción al Artículo 289, inciso 3º del Código Penal Argentino, continuando las diligencias a cargo de la justicia local.

Comparte esto: Twitter

Facebook

