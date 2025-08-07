Chile suspendió la importación de carne argentina por una desregulación del Senasa

El gobierno chileno decidió suspender la importación de carne desde Argentina, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizara el ingreso de carne bovina con hueso libre de fiebre aftosa con vacunación a la Patagonia..
En junio pasado, a través de la Resolución 460/2025, el Ejecutivo había habilitado, tras 22 años, el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos de animales susceptibles a la fiebre aftosa a zonas del país donde la infección se encuentra controlada mediante vacunación.
La normativa indicaba que la Argentina mantiene cuatro zonas libres de fiebre aftosa, tres de ellas sin vacunación (Patagonia, Patagonia Norte A y Valles de Calingasta) y una con vacunación (Centro Norte y Cordón Fronterizo), todas reconocidas internacionalmente.
La medida se limitaba a cortes específicos: costilla, asado y esternón. Quedaron excluidos los cortes con huesos largos, como el osobuco o el lomo con hueso.
Los cambios hicieron que Chile tomara medidas mediante la resolución 5952/2025. El documento explica: “El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tomó conocimiento sobre la entrada en vigencia de Resolución N° 460 de 2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la Argentina, en la cual se establecen las condiciones sanitarias para el ingreso de material reproductivo, carnes con hueso y productos cárnicos de animales susceptibles a la fiebre aftosa (FA), desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a las zonas libre de fiebre aftosa sin vacunación, dentro del territorio argentino”.
Sostiene que esto “representa un cambio en las condiciones presentadas y evaluadas por el SAG, que otorgaron el reconocimiento de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, mediante la Resolución Exenta N° 6985 de 2008, que reconoce en la República de Argentina como libre de fiebre aftosa las zonas y en la forma que indica”.
Por lo tanto, resolvió: “SE DEJA SIN EFECTO el reconocimiento sanitario otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de Argentina”.
Además, “SE SUSPENDE la importación a Chile desde Argentina, de todos los animales y productos de origen animal, que deben cumplir en su certificación veterinaria internacional con el requisito sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, reconocido por Chile o reconocido por el SAG”.
La decisión alcanza zonas puntuales de Neuquén y Río Negro. En Neuquén, se pierde el estatus en todo el territorio ubicado al norte del río Barrancas —límite con Mendoza— y al este del límite con Río Negro, salvo un área triangular comprendida entre el río Limay, la ruta provincial 17 (desde Cutral-Có hasta Añelo) y la ruta provincial 7, hasta el límite con Río Negro.
En el caso de Río Negro, se deja de reconocer el estatus en toda la margen sur del río Negro, con algunas excepciones puntuales: el área de Valle Azul (departamento de El Cuy), ciertos establecimientos limítrofes en el departamento de Avellaneda y la franja comprendida entre Pomona, el paraje El Solito y San Antonio Oeste.
Esto surge en un contexto complejo para el sector exportador cárnico ya que durante los primeros seis meses de 2025, la Argentina fue el único país del Mercosur que redujo el volumen de sus exportaciones de carne vacuna respecto del mismo período del año pasado.
Aunque en junio se registró una recuperación, con exportaciones por 61.500 toneladas peso producto —12,7% más que en mayo y 4,5% por encima del mismo mes de 2024—, el volumen acumulado del semestre continúa por debajo de los años anteriores.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las ventas externas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron unas 312.600 toneladas peso producto, sin descontar los huesos provenientes del desposte. La cifra implica una caída del 16,4% frente al primer semestre de 2024 y también se ubica por debajo del nivel alcanzado en 2023.