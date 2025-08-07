Gualeguaychú: Tres chicas intentaron robar en un comercio en pleno centro de la ciudad

La encargada del lugar las descubrió cuando ocultaron productos de belleza entre sus prendas. Fueron retenidas por la Policía.

Cerca de las 18 de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un local comercial de regalos, ubicado en 25 de Mayo al 800 casi Italia, tras ser alertados mediante un llamado telefónico realizado por la empleada del lugar.

La responsable detalló que tres jóvenes intentaban sustraer elementos de belleza ocultándolos entre sus prendas, según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local.

Los efectivos identificaron a tres menores de edad y con intervención del fiscal se secuestraron los elementos sustraídos que fueron restituidos a la encargada del local.

Las menores fueron trasladadas a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde posteriormente fueron entregadas a sus progenitores. Asimismo, se dio aviso al COPNAF para la actuación correspondiente en estos casos. R2820