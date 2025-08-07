Detuvieron un auto en un operativo policial y gracias al perro detector hallaron droga

Durante la tarde de este miércoles personal de la División Drogas Peligrosas San Salvador en conjunto con otras fuerzas llevaron a cabo un operativo en la Autovía Ruta Nacional Nº 18 km 219, acceso a General Campos.

Allí identificaron varios transeúntes y una camioneta VW Saveiro color blanca, la cual circulaba en dirección a la ciudad de San Salvador. Se pidió la documentación y el perro detector se alteró sobre la puerta izquierda lado conductor.

Por esa razón, se lo invitó a bajar al conductor y al momento en que lo hacen se divisó desde el exterior que había un pequeño envoltorio color blanco sobre el asiento del acompañante.

Ante ello se notifica a la fiscalía y se solicitan las medidas pertinentes, procediendo a secuestrar dos envoltorio con sustancia estupefacientes. Los dos masculinos mayores de edad quedaron en libertad y supeditados a la causa por narcomenudeo. Ahora