Un comerciante debió ser operado tras recibir un balazo en el tórax. Hay dos detenidos por el hecho.

Un comerciante de la ciudad fue baleado en un intento de asalto ocurrido ayer de mañana, pese a que la víctima entregó la llave de su moto y ofreció dinero al atacante para no resultar herido en la violenta situación: “Muchos dijeron que se resistió y forcejearon, pero no fue así: entregó la llave de la moto, ofreció plata y le dispararon igual. Querían la moto para escapar de la policía, que supuestamente los seguían por otro hecho”, relató Rosa, cuñada del herido que se recupera en el hospital.

Debido a la información cruzada que hubo durante la mañana de ayer en torno a este caso, un redactor de La Calle llegó hasta el negocio ubicado en la esquina de Zaninetti y boulevard 12 de Octubre, para dialogar con familiares directos de la víctima.

Al llegar al comercio, esperé que las personas que hacían fila en la vereda terminen de comprar y una vez que no había nadie, me arrimé hasta la reja blanca que ahora impide el ingreso al local. Sabiendo que los familiares se podían poner incómodos con la presencia de un periodista en el lugar, me presenté y le pegunté si me podían ayudar a reconstruir lo ocurrido.

¿Qué pasó en la mañana de este lunes?

Antes que nada, queremos decir que estamos muy enojados porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Fue un robo. Mi cuñado tenía la moto estacionada afuera del local y el delincuente, supuestamente, venía escapando junto a su supuesta pareja de una persecución policial. Entonces, cuando pasó por acá, vio la moto y se la pidió a mi cuñado para supuestamente escapar. Entraron los dos, ella después salió del local y él quedó adentro apuntando con el arma a mi cuñado; que le entregó la llave de la moto para que se vaya”

¿Es verdad que forcejearon ý ahí se produjo un disparo?

No. MI cuñado le entregó la llave, le ofreció plata e igualmente le disparó. Todo ocurrió acá adentro.

El local tiene un pequeño espacio de atención al público donde pueden permanecer dos o tres personas adentro, luego está el mostrador y a continuación el comerciante. Según el relato de la familiar directa del herido, el disparo se produjo dentro del local, desde la zona destinada para los clientes y el dueño de la moto estaba a escasos centímetros del otro lado del mostrador; por lo que el disparo fue a muy corta distancia, pero siempre según el relato de la familiar directa: “No hubo ningún forcejeo, mi cuñado entregó la moto y ofreció plata; pero igual le dispararon”.

¿Qué pasó entonces?

Mi hermana estaba entre el mostrador y el espacio para los clientes, bien al lado de ella y vio todo. Mi cuñado cayó herido del otro lado del mostrador. Una vez que le dio la llave y le disparó; salió del local, se subió a la moto, no pudo arrancarla y se la quiso llevarla a tiro (caminando y empujando). Justo llegaba un vecino, escuchó a mi hermana que le estaban robando y esta persona fue y recuperó la moto. Después de eso, el ladrón y su supuesta pareja escaparon del lugar, pero en direcciones distintas. Después nos enteramos que los detuvieron en el barrio La Unión.

¿Recibió un disparo en el pecho? ¿Cómo está de salud?

No, fue en el hombro. La bala entró y salió. Ahora se está recuperando en el hospital Urquiza acompañado por mi hermana.

Por el momento, Rosa y Lucas, su pareja, colaboran para que el comercio siga funcionando mientras se recupera su cuñado.

Estado de salud del herido

Además, este medio mantuvo contacto con fuentes del hospital Justo José de Urquiza. Según indicaron, el paciente de 51 años internado por el ataque fue sometido a una cirugía de tórax en la mañana de ayer y cuenta con una lesión en el pulmón izquierdo, por lo que creen prudente aguardar la evolución del paciente para darle el alta médica.

Palabra oficial de la policía

Por su parte, la versión emitida por el jefe de la Departamental Uruguay, Martín Gaillard, coincide en líneas generales con el relato de la familiar de la víctima: el comerciante estaba en su negocio, fue abordado por un hombre y una mujer que le exigieron la llave de una moto estacionada fuera del lugar, se produjo un disparo, los delincuentes intentaron llevarse de todas maneras la moto y un vecino que observó la situación impidió el robo del vehículo.

El agresor se dio a la fuga por calle Don Bosco, por lo que personal policial realizó un operativo para dar con esta persona. Concurrieron varios móviles y agentes policiales a la zona para intentar ubicar rápidamente al delincuente; a quien le dieron alcance en la esquina de calle Libertad y boulevard Díaz Vélez: “Un móvil observó a una persona con similares características al autor del hecho, intentaron detenerlo y continuó una carrera en dirección al barrio La Unión”, aseguró el jefe policial.

Finalmente y según el relato de la autoridad policial: “Los agentes llegaron hasta un domicilio donde ingresó el delincuentes y en principio se les escapó por el fondo de la propiedad. Fue así que se empezó con una búsqueda en viviendas lindantes; primero se encontró el arma (una 9 milímetros) y luego se vio que esta persona intentó escapar saltando un muro hacia calle Filiberto, donde había uniformados trabajando”.

Lo más curioso ocurrió cuando todo parecía que había finalizado, ya que una mujer (con características similares a la que fue vita en el comercio del damnificado) intentó ayudar al detenido para que se libre de los policías. Al ser reconocida por los uniformados, fue reducida y puesta a disposición de la justicia junto al masculino.

Fuente: La calle