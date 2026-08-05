Tránsito en Concepción del Uruguay: Más de 1.300 multas y 513 vehículos retenidos durante el año

La División Tránsito, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, informó que durante julio se retuvieron 36 vehículos, 28 motocicletas y 8 automóviles, por distintas infracciones a la normativa vigente. Además, se labraron 152 actas de constatación, comúnmente conocidas como multas.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran la circulación con licencia de conducir vencida o sin la documentación correspondiente, la falta de seguro obligatorio, el estacionamiento indebido y la utilización de escapes modificados no originales, que generan ruidos molestos.

Asimismo, desde el área indicaron que entre el 1 de enero y el 31 de julio se confeccionaron un total de 1.373 actas de constatación y se retuvieron 513 vehículos, de los cuales 434 fueron motocicletas y 79 automóviles.

Por otra parte, señalaron que los controles se llevan adelante de manera conjunta con la Policía de Entre Ríos, en el marco de operativos de prevención y ordenamiento urbano que se desarrollan en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Finalmente, recordaron que cada acta labrada es remitida a la Fiscalía Administrativa y al Juzgado de Faltas, organismos encargados de determinar las sanciones correspondientes. Estas pueden ser de carácter económico o administrativo e incluir la retención de la licencia de conducir o, en los casos de mayor gravedad, la inhabilitación del vehículo.

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