lunes 3 agosto 2026

Pronunciamiento: Se realizó la apertura de sobres de licitación para adquirir un vehículo utilitario de carga

Este lunes se realizó en la Municipalidad de Pronunciamiento la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 002/2026, convocada con el objetivo de adquirir un vehículo minitruck destinado a uso municipal.

El acto tuvo lugar en la Sala de Sesiones del HCD y contó con la presencia del encargado de la Oficina Legal y Técnica, Dr. Silvio Mastroiani; el secretario de Gobierno y Hacienda, Dante Adón; el encargado de la Oficina de Compras y Suministros, Nahuel Sandoval; y la tesorera municipal, Silvina Follonier.

Durante el acto se abrieron los dos sobres presentados, correspondientes a las firmas LTA Motors SRL y Mónaco S.A., cuyos representantes estuvieron presentes.

La convocatoria había sido difundida mediante el Decreto N° 113-2026 (D.E.M.P.). En los próximos días se analizarán las propuestas recibidas y se definirá la adjudicación.

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