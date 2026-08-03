Entre Ríos recibió una donación de Santiago Kovadloff en homenaje a Juan L. Ortiz

El encuentro entre Kovadloff y el mandatario entrerriano se realizó este lunes en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Frigerio expresó su gratitud por el gesto y destacó la relevancia de incorporar este material a la sede provincial. «Agradecer como corresponde este gesto. Le prometí que acá lo íbamos a cuidar bien. Es además el reconocimiento de la persona que estamos hablando; es una foto maravillosa de un gran nivel artístico», señaló el gobernador, quien definió a Kovadloff como el «pensador más lúcido que tiene la Argentina».

Por su parte, Kovadloff, actual vicepresidente de la Academia Argentina de Letras, explicó que la donación tiene un profundo sentido personal vinculado a sus raíces y a su etapa vital. «Regalar algo de verdad es dar algo que uno estima profundamente. Y este cuadro es además el que me remite a la tierra de mis padres, Entre Ríos, de donde los dos son oriundos», manifestó el escritor de 83 años, subrayando que deseaba que la obra permaneciera «para siempre» en dicha institución.

La incorporación de esta pieza busca fortalecer el perfil de la representación oficial como un espacio activo de memoria y proyección de la literatura entrerriana en Buenos Aires. Durante el encuentro, el autor instó a valorar la riqueza simbólica de la provincia: «Tienen un poeta excepcional. Sepan amar la poesía. La poesía no es un género literario, es esencialmente una actitud. Vivir poéticamente es entender la dimensión profunda de la realidad».

El evento contó con la participación del representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, y se trata de la concreción de gestiones que se vienen realizando desde principio de año.